Faca, espingarda calibre 36 sem numeração, munições intactas, além de dez buchas de substância semelhante à maconha e um aparelho celular - Reprodução/PM

Faca, espingarda calibre 36 sem numeração, munições intactas, além de dez buchas de substância semelhante à maconha e um aparelho celularReprodução/PM

Publicado 29/12/2025 15:15

Cabo Frio - Um homem foi preso na noite deste domingo (28) após um caso de violência doméstica contra a mulher na Avenida Beira-Mar, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 e atendida por uma equipe de apoio à sede da 8ª Companhia da Polícia Militar.

De acordo com a PM, a guarnição foi acionada pela diretora da UPA, após a entrada de uma mulher com ferimentos provocados por arma branca. Em um breve relato aos policiais, a vítima, de 24 anos, informou que teria sido agredida pelo próprio companheiro.

Com base nas informações, os agentes seguiram até o endereço indicado e conseguiram localizar e prender o suspeito, identificado como H. F. S. D. R., de 47 anos. No local, os policiais apreenderam uma faca utilizada na agressão, uma espingarda calibre 36 sem numeração, munições intactas, além de dez buchas de substância semelhante à maconha e um aparelho celular, que pode ser produto de furto.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada. A vítima foi ouvida pela autoridade policial e liberada após atendimento médico.

O acusado permaneceu preso e foi autuado por tentativa de feminicídio, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de entorpecentes, ficando à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.