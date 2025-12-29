Criança perdida é localizada - Ascom

Publicado 29/12/2025 15:07

Cabo Frio - Agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) de Cabo Frio localizaram, na tarde de domingo (28), o responsável por uma criança que havia se perdido na Praia do Forte.



O menor, Arthur, de seis anos, foi encontrado desacompanhado e permaneceu sob os cuidados da equipe até a identificação do pai.



Após buscas realizadas na faixa de areia, os agentes localizaram o responsável pela criança e conduziram o reencontro entre pai e filho.



Ambos são turistas e visitam Cabo Frio, vindos do município de Franca, no interior de São Paulo.



De acordo com o Grupamento Operacional de Praia, é realizada diariamente a identificação de crianças por meio do uso de pulseiras.



O material contém o nome da criança, o nome do responsável e um telefone para contato.



O GOP orienta que os responsáveis mantenham atenção redobrada com crianças nas áreas de praia e estabeleçam pontos de referência para casos de desencontro.

