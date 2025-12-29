Criança perdida é localizada Ascom
O menor, Arthur, de seis anos, foi encontrado desacompanhado e permaneceu sob os cuidados da equipe até a identificação do pai.
Após buscas realizadas na faixa de areia, os agentes localizaram o responsável pela criança e conduziram o reencontro entre pai e filho.
Ambos são turistas e visitam Cabo Frio, vindos do município de Franca, no interior de São Paulo.
De acordo com o Grupamento Operacional de Praia, é realizada diariamente a identificação de crianças por meio do uso de pulseiras.
O material contém o nome da criança, o nome do responsável e um telefone para contato.
O GOP orienta que os responsáveis mantenham atenção redobrada com crianças nas áreas de praia e estabeleçam pontos de referência para casos de desencontro.
