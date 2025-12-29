Mão-pelada (Procyon cancrivorus) - Reprodução

Mão-pelada (Procyon cancrivorus) Reprodução

Publicado 29/12/2025 14:48

Cabo Frio - Um mão-pelada (Procyon cancrivorus) foi avistado no Parque do Mico-Leão-Dourado, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O registro do animal chamou a atenção por se tratar de uma espécie silvestre que, apesar de ocorrer na região, raramente é vista em áreas de visitação.



O mão-pelada é um mamífero onívoro da família Procyonidae, reconhecido pela máscara escura no rosto e pelas patas dianteiras sem pelos. Inteligente e curioso, o animal costuma viver em áreas florestais, principalmente próximas a rios, lagoas e manguezais, onde encontra alimento com facilidade.



No parque, o animal foi visto explorando o ambiente, utilizando seu comportamento característico de fuçar e procurar comida. Embora seja solitário e predominantemente noturno, a espécie pode aparecer durante o dia, especialmente quando está em busca de alimento.



A presença do mão-pelada também chama atenção para os desafios enfrentados pela espécie, como a perda de habitat e a caça, fatores que ameaçam sua sobrevivência. Especialistas destacam que o registro reforça a importância da preservação ambiental e da manutenção de áreas protegidas, como o Parque do Mico-Leão-Dourado, fundamentais para a conservação da fauna silvestre.