Mão-pelada (Procyon cancrivorus) Reprodução
O mão-pelada é um mamífero onívoro da família Procyonidae, reconhecido pela máscara escura no rosto e pelas patas dianteiras sem pelos. Inteligente e curioso, o animal costuma viver em áreas florestais, principalmente próximas a rios, lagoas e manguezais, onde encontra alimento com facilidade.
No parque, o animal foi visto explorando o ambiente, utilizando seu comportamento característico de fuçar e procurar comida. Embora seja solitário e predominantemente noturno, a espécie pode aparecer durante o dia, especialmente quando está em busca de alimento.
A presença do mão-pelada também chama atenção para os desafios enfrentados pela espécie, como a perda de habitat e a caça, fatores que ameaçam sua sobrevivência. Especialistas destacam que o registro reforça a importância da preservação ambiental e da manutenção de áreas protegidas, como o Parque do Mico-Leão-Dourado, fundamentais para a conservação da fauna silvestre.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.