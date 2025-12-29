Operação de combate a estacionamento irregularGuarda Civil Municipal
A operação foi realizada na Avenida Hilton Massa, em frente à Praia do Forte, próximo aos locais interditados em virtude das montagem de palcos e estruturas para o Réveillon 2026. Dezenas de motos foram apreendidas e encaminhadas ao Depósito Público Municipal.
Na Praia do Forte, a principal interdição ocorre na Avenida Macário Pinto Lopes, que está fechada a partir da rotatória na altura da Praça da Cidadania, em direção à Passagem, na Av. Hilton Massa. O trecho entre a Av. Nilo Peçanha e a Rua 13 de Novembro também está com acesso interrompido para veículos, em ambos os sentidos. As áreas estão devidamente sinalizadas com o apoio de barreiras, cones e viaturas da Guarda Civil.
Condutores que necessitam passar pelas áreas próximas , devem optar por rotas alternativas, localizadas no entorno da Praia do Forte. Também é necessário redobrar a atenção aos locais permitidos para estacionamento.
