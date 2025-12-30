Ônibus quebra na Ponte Feliciano Sodré - Reprodução

Ônibus quebra na Ponte Feliciano Sodré Reprodução

Publicado 30/12/2025 14:31

Cabo Frio - Na noite desta segunda-feira (29), um ônibus da linha 321 (São Cristóvão/Tangará) ficou enguiçado bem no meio da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio, causando lentidão no trânsito local. O veículo, que estava lotado, só voltou a funcionar cerca de 20 minutos depois, período em que alguns passageiros precisaram descer e esperar a retomada da viagem.



O momento foi registrado por usuários, e os vídeos mostram que, apesar do sufoco, os passageiros enfrentaram a situação com bom humor. Segundo relatos, o problema parecia estar na cabine do motorista: “Os que estavam na frente disseram que tinha algo que não estava funcionando lá na cabine do motorista. Ameaçava andar e desligava do nada”, contou um passageiro.



Quando o ônibus finalmente voltou a circular, alguns passageiros que haviam descido tentaram reembarcar. Parte conseguiu retornar ao coletivo, enquanto outros ficaram para trás, correndo para acompanhar o veículo. As imagens mostram o ônibus retomando o trajeto enquanto os passageiros ainda correm para conseguir embarcar novamente.



O incidente gerou transtornos temporários no trânsito da ponte, mas não houve registro de feridos.