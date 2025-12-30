Ônibus quebra na Ponte Feliciano Sodré Reprodução
O momento foi registrado por usuários, e os vídeos mostram que, apesar do sufoco, os passageiros enfrentaram a situação com bom humor. Segundo relatos, o problema parecia estar na cabine do motorista: “Os que estavam na frente disseram que tinha algo que não estava funcionando lá na cabine do motorista. Ameaçava andar e desligava do nada”, contou um passageiro.
Quando o ônibus finalmente voltou a circular, alguns passageiros que haviam descido tentaram reembarcar. Parte conseguiu retornar ao coletivo, enquanto outros ficaram para trás, correndo para acompanhar o veículo. As imagens mostram o ônibus retomando o trajeto enquanto os passageiros ainda correm para conseguir embarcar novamente.
O incidente gerou transtornos temporários no trânsito da ponte, mas não houve registro de feridos.
