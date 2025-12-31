Abafadores de ruído são disponibilizados para pessoas com autismo - Ascom

Publicado 31/12/2025 15:24

Cabo Frio - Pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem retirar gratuitamente abafadores de ruído durante a programação de Réveillon em Cabo Frio.



A ação é realizada por meio da Secretaria de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autismo.



Os equipamentos estão disponíveis no espaço destinado às Pessoas com Deficiência, instalado ao lado do palco principal, na Praia do Forte.



Para a retirada, é necessário apresentar documento de identidade e laudo médico ou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).



De acordo com o secretário adjunto de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência e Autismo, André Luiz, conhecido como Gugu, pessoas com TEA podem apresentar hipersensibilidade a sons. “O fornecimento dos fones antirruído busca promover a inclusão e o bem-estar das pessoas com transtorno do espectro autista durante a festa e a queima de fogos em Cabo Frio”, afirmou.



A distribuição dos abafadores também ocorreu no distrito de Tamoios, atendendo pessoas de diferentes faixas etárias diagnosticadas com TEA.