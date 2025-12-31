Baile irregular - Ascom

Publicado 31/12/2025 13:37

Cabo Frio - Um baile irregular realizado na faixa de areia da orla da Praia do Forte foi dispersado pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio na madrugada desta quarta-feira (31). A ação foi conduzida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), com apoio da equipe de Fiscalização de Posturas.

No local, os agentes realizaram a orientação do público e a dispersão ocorreu de forma pacífica, assegurando o cumprimento das normas vigentes e a organização do espaço público. Não houve registro de incidentes.

A fiscalização da Guarda Civil Municipal é contínua e tem sido intensificada para coibir irregularidades e práticas que burlam as normas de uso dos espaços públicos, garantindo a ordem, o sossego e a segurança de moradores e visitantes, especialmente durante a alta temporada.

A corporação lembra que o porte e o uso de caixas de som e equipamentos de som amplificado são proibidos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 3.818/2023, que veda esse tipo de equipamento nas praias e lagunas do município.

Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo telefone 153.