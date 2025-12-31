Baile irregularAscom
Baile irregular é dispersado pela Guarda Civil Municipal na orla da Praia do Forte, em Cabo Frio
Caso ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira (31) e garantiu a manutenção da ordem pública
Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em furtos de veículos na Ilha do Japonês, Cabo Frio
Quatro criminosos foram capturados durante a operação, na tarde desta segunda-feira (29)
Moto é furtada em plena luz do dia no Centro de Cabo Frio
Crime ocorreu ao lado do 18º Grupamento de Bombeiros e foi registrado por câmeras de segurança
Mulher sofre mal súbito na Praia do Pontal do Peró, em Cabo Frio
Intervenção rápida das equipes da Guarda Marítima e Ambiental da Guarda Civil Municipal e pelo Corpo de Bombeiros, evita agravamento da situação
Ônibus quebra na Ponte Feliciano Sodré, deixando trânsito parado e passageiros para trás em Cabo Frio
O veículo, que estava lotado, só voltou a funcionar cerca de 20 minutos depois, período em que alguns passageiros precisaram descer e esperar a retomada da viagem
Moradora relata extorsão em quiosque da Praia do Forte em Cabo Frio
Relato indica imposição de valores não informados em estabelecimento
