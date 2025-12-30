Moto é furtadaReprodução
Imagens de câmeras de monitoramento mostram dois criminosos chegando ao local em outra motocicleta. Um deles desce, se aproxima da moto estacionada — uma Honda Titan 160 azul, ano 2024, que estava parada entre dois carros —, observa o veículo, se afasta por alguns instantes e retorna em seguida. Depois disso, ele arrasta a motocicleta, sobe nela e foge, enquanto o comparsa acompanha a ação.
No momento do furto, o proprietário da moto estava no Detran, localizado ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros, onde realizava o requerimento para a troca da placa do veículo. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido levada. Pouco depois, um morador de um prédio próximo o abordou e mostrou as imagens do crime registradas pelas câmeras de segurança.
