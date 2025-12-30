Moto é furtada - Reprodução

Publicado 30/12/2025 16:23

Cabo Frio - Uma motocicleta foi furtada no início da tarde desta segunda-feira (29) no Centro de Cabo Frio. O crime aconteceu por volta das 12h39, na Rua Meira Júnior, ao lado do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (18º GBM), em uma área de grande circulação de pessoas e veículos.



Imagens de câmeras de monitoramento mostram dois criminosos chegando ao local em outra motocicleta. Um deles desce, se aproxima da moto estacionada — uma Honda Titan 160 azul, ano 2024, que estava parada entre dois carros —, observa o veículo, se afasta por alguns instantes e retorna em seguida. Depois disso, ele arrasta a motocicleta, sobe nela e foge, enquanto o comparsa acompanha a ação.



No momento do furto, o proprietário da moto estava no Detran, localizado ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros, onde realizava o requerimento para a troca da placa do veículo. Ao retornar, percebeu que a motocicleta havia sido levada. Pouco depois, um morador de um prédio próximo o abordou e mostrou as imagens do crime registradas pelas câmeras de segurança.