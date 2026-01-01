Sorriso Maroto - Ascom

Sorriso Maroto Ascom

Publicado 01/01/2026 23:05

Cabo Frio - A chegada de 2026 em Cabo Frio foi marcada pelo retorno da queima de fogos na Praia do Forte, que voltou a integrar a programação de Réveillon após dois anos de ausência. A apresentação pirotécnica ocorreu na noite de quarta-feira (31) e atraiu uma multidão à orla, que ficou tomada por moradores e turistas. O show do grupo Sorriso Maroto completou as comemorações.



Segundo a secretaria municipal de Turismo, aproximadamente 1,3 milhão de pessoas acompanharam o espetáculo, que teve duração de cerca de 15 minutos. O show de luzes marcou a retomada de uma tradição e reforçou a posição de Cabo Frio como um dos principais destinos de Réveillon do estado, ficando atrás apenas da capital fluminense em número de público.



O impacto da festa também foi sentido na economia local. A rede hoteleira registrou ocupação total, com hotéis e pousadas operando com 100% de lotação. No comércio, lojistas e ambulantes relataram aumento significativo no movimento, estimado em até 200% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Para garantir a tranquilidade do público, a Prefeitura montou um esquema especial de segurança, com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e monitoramento por câmeras. O trânsito na região central e em áreas estratégicas, como a orla da Praia do Forte e o Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, teve interdições e controle viário. No distrito, também houve shows e queima de fogos.



A celebração contou ainda com ações voltadas à inclusão. Durante o evento, foram distribuídos abafadores de ruído para pessoas com autismo, iniciativa que proporcionou mais conforto e foi bem recebida por famílias que puderam acompanhar a virada do ano com mais tranquilidade.