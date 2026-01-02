Turistas tentam levar mesa para dentro de ônibus - Reprodução

Publicado 02/01/2026 15:17

Cabo Frio - Um episódio fora do comum chamou a atenção de passageiros que utilizavam o transporte público em Cabo Frio durante a madrugada da virada do ano. Em um ônibus da linha 321, que faz o trajeto entre os bairros São Cristóvão e Tangará, turistas tentaram colocar uma mesa dentro do coletivo, tratando o veículo como extensão da confraternização de Réveillon.



O ônibus seguia completamente lotado, impulsionado pelo grande número de visitantes que estavam na cidade para as festas de fim de ano. A maioria dos passageiros era formada por turistas que se deslocavam entre diferentes pontos do município após as celebrações. Mesmo diante da superlotação, algumas pessoas passaram a ocupar o espaço interno de forma inadequada, dificultando a circulação e causando desconforto aos demais usuários.



A situação gerou surpresa e revolta entre passageiros que apenas tentavam chegar ao destino. Relatos apontam que a presença da mesa dentro do ônibus comprometeu ainda mais a mobilidade no interior do veículo, já prejudicada pelo excesso de pessoas.



Moradores também criticaram o episódio e afirmaram que cenas semelhantes são comuns durante a alta temporada. Segundo eles, o aumento expressivo do fluxo turístico, aliado à falta de fiscalização e organização, acaba resultando em episódios de desrespeito e desordem no transporte coletivo, especialmente em períodos de grande movimento, como o Réveillon.