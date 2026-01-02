Turistas tentam levar mesa para dentro de ônibusReprodução
O ônibus seguia completamente lotado, impulsionado pelo grande número de visitantes que estavam na cidade para as festas de fim de ano. A maioria dos passageiros era formada por turistas que se deslocavam entre diferentes pontos do município após as celebrações. Mesmo diante da superlotação, algumas pessoas passaram a ocupar o espaço interno de forma inadequada, dificultando a circulação e causando desconforto aos demais usuários.
A situação gerou surpresa e revolta entre passageiros que apenas tentavam chegar ao destino. Relatos apontam que a presença da mesa dentro do ônibus comprometeu ainda mais a mobilidade no interior do veículo, já prejudicada pelo excesso de pessoas.
Moradores também criticaram o episódio e afirmaram que cenas semelhantes são comuns durante a alta temporada. Segundo eles, o aumento expressivo do fluxo turístico, aliado à falta de fiscalização e organização, acaba resultando em episódios de desrespeito e desordem no transporte coletivo, especialmente em períodos de grande movimento, como o Réveillon.
