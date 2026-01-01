GOP acolhe mulher perdida - Reprodução

GOP acolhe mulher perdidaReprodução

Publicado 01/01/2026 23:25

Cabo Frio - A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio do Grupamento Operacional de Praia (GOP), acolheu e garantiu o reencontro de uma mulher de 38 anos com seus familiares após ela se perder na Praia do Forte, na madrugada desta quinta-feira (1º), durante as ações de segurança do Réveillon.

Por volta das 00h20, a mulher, moradora de Belo Horizonte e com diagnóstico de esquizofrenia, foi encaminhada ao quiosque operacional do GOP pela Patrulha Maria da Penha, após ser encontrada desorientada na orla. Sem conseguir informar inicialmente onde sua família estava hospedada, a equipe realizou buscas nas proximidades e tentou localizá-los por meio de redes sociais.

Durante mais de cinco horas, a mulher permaneceu sob os cuidados dos agentes, recebendo acolhimento, alimentação e descanso. Diante da necessidade, ela dormiu no alojamento da corporação, permanecendo em local seguro até conseguir recuperar referências importantes.

Com o passar do tempo e em conversas tranquilas com a equipe, ela se recordou de que sua família não estava hospedada na Praia do Forte, mas no bairro do Peró, próximo a um mercado local. Diante da informação, os agentes se deslocaram até o bairro indicado e, após buscas pelas ruas, localizaram os familiares.

A mulher foi entregue em segurança à sua tia, encerrando a ocorrência sem intercorrências.