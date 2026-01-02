Maconha, haxixe e cinco frascos de lança-perfume e R$ 900 em espécieReprodução/PM
A ocorrência teve início a partir de denúncias de uso e possível tráfico de entorpecentes na faixa de areia. As equipes se deslocaram ao local, realizaram abordagens e encontraram entorpecentes, entre eles maconha, haxixe e cinco frascos de lança-perfume e R$ 900 em espécie.
Ao todo, quatro homens e uma mulher foram conduzidos para a delegacia, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.
A ação seguiu as diretrizes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com a intensificação das ações da Guarda Civil Municipal, especialmente durante o período de alta movimentação na orla.
A Guarda Civil Municipal orienta que denúncias podem ser feitas pelo telefone 153. A participação da população é fundamental para a manutenção da ordem e da segurança em Cabo Frio.
