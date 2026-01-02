Maconha, haxixe e cinco frascos de lança-perfume e R$ 900 em espécie - Reprodução/PM

Maconha, haxixe e cinco frascos de lança-perfume e R$ 900 em espécieReprodução/PM

Publicado 02/01/2026 15:09

Cabo Frio - Equipes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) e da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, conduziram cinco pessoas à 126ª Delegacia de Polícia na tarde desta quinta-feira (1º), após uma ação no Bolsão da Juju, na Praia do Forte.



A ocorrência teve início a partir de denúncias de uso e possível tráfico de entorpecentes na faixa de areia. As equipes se deslocaram ao local, realizaram abordagens e encontraram entorpecentes, entre eles maconha, haxixe e cinco frascos de lança-perfume e R$ 900 em espécie.



Ao todo, quatro homens e uma mulher foram conduzidos para a delegacia, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis.



A ação seguiu as diretrizes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com a intensificação das ações da Guarda Civil Municipal, especialmente durante o período de alta movimentação na orla.



A Guarda Civil Municipal orienta que denúncias podem ser feitas pelo telefone 153. A participação da população é fundamental para a manutenção da ordem e da segurança em Cabo Frio.