Primeiros voos internacionaisAscom

Publicado 02/01/2026 16:53

Cabo Frio - Cabo Frio começa 2026 com um marco relevante para o turismo. Neste primeiro fim de semana do ano, o município volta a receber voos comerciais internacionais regulares vindos da Argentina. Após cinco anos, a cidade retoma a conexão aérea com Buenos Aires e Rosário, ampliando o acesso de turistas argentinos, que estão entre os principais visitantes do destino.



A retomada é resultado de um esforço conjunto entre a Prefeitura de Cabo Frio, o Convention Bureau da cidade e a Esaero Airports, nova operadora do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. As operações incluem voos diretos de chegada e saída, fortalecendo a integração entre Cabo Frio e os destinos argentinos.



De acordo com a programação, o primeiro voo, da Flybondi, tem pouso previsto para este sábado (3), às 11h40. Somente neste fim de semana, a cidade receberá seis voos, totalizando 1.042 passageiros que desembarcarão na cidade.



O secretário municipal de Turismo, Davi Barcelos, destacou a importância da iniciativa logo no início do ano.



“Começar o ano com a retomada dos voos internacionais é extremamente simbólico para Cabo Frio. A Argentina é um mercado estratégico para o nosso turismo, e essa conexão aérea fortalece a chegada dos visitantes, movimenta a economia local e reforça o trabalho que o município vem desenvolvendo para consolidar Cabo Frio como um destino internacional”, afirmou.



Os voos internacionais operarão semanalmente aos sábados e domingos, oferecendo mais comodidade aos turistas e ampliando a conectividade aérea da região. Todos serão 54 voos confirmados para esta temporada do período entre 3 de janeiro e 4 de abril de 2026.