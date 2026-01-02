TrânsitoReprodução
A situação é especialmente grave na Avenida América Central, onde os carros mal se movem diante do intenso fluxo e da falta de alternativas viáveis de tráfego.
Moradores que dependem de serviços de transporte por aplicativo também enfrentam problemas. Segundo relatos, tornou-se quase impossível chamar um carro, já que muitos motoristas evitam a região ou cancelam as solicitações devido ao congestionamento.
Até o momento, não há confirmação de acidentes ou bloqueios oficiais que expliquem a paralisação, e autoridades de trânsito ainda não divulgaram medidas para desafogar a área. A recomendação é que motoristas busquem rotas alternativas e mantenham cautela ao circular nas imediações.
