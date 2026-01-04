Primeiros turistas argentinos de 2026 desembarcaram no Aeroporto Internacional de Cabo Frio - Ascom

Publicado 04/01/2026 14:12

Cabo Frio - Os primeiros turistas argentinos de 2026 desembarcaram no Aeroporto Internacional de Cabo Frio neste sábado (3). A chegada marca a retomada dos voos internacionais regulares entre Cabo Frio e a Argentina, após um período de cinco anos sem operações diretas.



Neste fim de semana, o município volta a receber voos procedentes de Buenos Aires e Rosário. Ao todo, seis voos estão programados para os primeiros dias de operação, com previsão de desembarque de 1.042 passageiros. As conexões fazem parte da retomada da malha internacional do aeroporto.



As operações são resultado de articulação entre a Prefeitura de Cabo Frio, o Convention Bureau e a Esaero Airports, atual administradora do terminal. Estão previstos 54 voos internacionais, com pousos aos sábados e domingos, entre os dias 3 de janeiro e 4 de abril de 2026.



O secretário de Turismo, Davi Barcelos, comentou sobre o início das operações. “Parece ser apenas um avião, mas significa muito para Cabo Frio. É o resultado de um ano de trabalho intenso da gestão do prefeito Dr. Serginho (PL) para resgatar a cidade como um destino turístico internacional.



Um esforço conjunto que envolve segurança, infraestrutura, articulação com operadoras e a requalificação do aeroporto, que hoje conta com uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada”, destacou.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, também se manifestou sobre a retomada dos voos. “Estamos muito felizes com a chegada e a retomada dos voos internacionais em Cabo Frio.



A expectativa é muito grande para que os turistas argentinos venham, movimentem a cidade, gerem emprego e renda e contribuam para a melhoria do ambiente de negócios. É um momento muito positivo para o município”, afirmou.



Entre os passageiros, um turista argentino que desembarcou em Cabo Frio relatou a experiência do voo direto. “A experiência foi muito boa. Não é comum ter voos diretos saindo de Rosário, nossa cidade natal, para Cabo Frio. O voo foi muito confortável e a viagem foi excelente”, contou.



Durante a alta temporada, a Secretaria de Turismo está apoiando a atuação da Polícia Federal no aeroporto. Quatro servidores municipais foram designados para auxiliar nos procedimentos de chegada e no controle migratório dos passageiros internacionais.



A recepção dos voos contou com a presença da presidente do Convention & Visitors Bureau de Cabo Frio, Maria Inês, e do secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber.