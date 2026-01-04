Prefeito Dr. Serginho (PL) - Reprodução

Publicado 04/01/2026 17:25

Cabo Frio - O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), mais uma vez chamou atenção nas redes sociais neste sábado (3).



Com bom humor e criatividade, ele usou a internet para fazer o que sabe bem: “vender” Cabo Frio para os turistas argentinos que estão chegando à Região dos Lagos. Todo mundo sabe que, para muitos estrangeiros, o destino mais famoso é Búzios.



Mas Serginho aproveitou a deixa e mostrou, em vídeos cheios de imagens bonitas, uma Cabo Frio que muitas vezes nem os próprios cabo-frienses conhecem — praias, paisagens e cenários que reforçam o potencial turístico da cidade.



E o momento não poderia ser melhor. Os primeiros turistas argentinos de 2026 desembarcaram no Aeroporto Internacional de Cabo Frio neste sábado (3), marcando a retomada dos voos internacionais regulares entre o município e a Argentina, após cinco anos sem operações diretas.



Neste fim de semana, Cabo Frio volta a receber voos vindos de Buenos Aires e Rosário. Ao todo, seis voos estão programados para os primeiros dias de operação, com previsão de desembarque de 1.042 passageiros. As conexões fazem parte da retomada da malha aérea internacional do aeroporto.



Entre os dias 3 de janeiro e 4 de abril, estão previstos 54 voos internacionais, com pousos sempre aos sábados e domingos, reforçando o fluxo turístico na alta temporada.



Nas redes sociais, o prefeito comemorou a novidade e deu as boas-vindas aos visitantes:



“A Argentina agora está ainda mais perto da cidade mais lindo do mundo. Celebramos a chegada do voo direto ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio, fortalecendo o turismo, gerando emprego e renda, e abrindo nossas portas com qualidade, segurança e muito carinho. Sejam bem-vindos a Cabo Frio”.



Com esse entusiasmo todo, fica a dúvida no ar: afinal, Serginho é prefeito ou guia turístico? Uma coisa é certa — Cabo Frio está sendo apresentada ao mundo com muito orgulho e bom humor.