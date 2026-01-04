Ex-bombeiro militar expulso da corporação é executado a tirosReprodução
A vítima foi identificada como Rodrigo Ferreira Souza Vaz, de 44 anos. Ele saía de casa, na Rua Jorge Veiga, quando foi alvejado por vários disparos e morreu dentro do próprio carro.
Informações preliminares indicam que dois criminosos em uma motocicleta rondavam a residência desde cedo, enquanto um carro dava apoio à ação. Vaz usava tornozeleira eletrônica e havia sido expulso do Corpo de Bombeiros Militar.
Polícia Militar, Polícia Civil e a perícia estiveram no local. Agentes da 126ª DP buscam imagens de câmeras de segurança. Ninguém foi preso até o momento.
O corpo será encaminhado ao IML de Cabo Frio.
