Rodrigo Ferreira de Souza Vaz, de 44 anosReprodução

Publicado 04/01/2026 17:43

Cabo Frio - A Polícia Civil identificou o homem morto a tiros na manhã deste sábado (3), no bairro Gamboa, em Cabo Frio.

A vítima foi Rodrigo Ferreira de Souza Vaz, de 44 anos, ex-bombeiro militar expulso da corporação, que usava tornozeleira eletrônica. Rodrigo foi atingido por disparos ao sair de casa e morreu dentro do próprio carro.

Segundo as informações iniciais, dois suspeitos em uma motocicleta participaram da ação, com apoio de um automóvel.

O caso é investigado pela 126ª DP de Cabo Frio, que busca imagens de câmeras de segurança. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.