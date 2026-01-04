Rodrigo Ferreira de Souza Vaz, de 44 anosReprodução
Polícia Civil identifica homem morto a tiros na Gamboa, em Cabo Frio
A vítima foi Rodrigo Ferreira de Souza Vaz, de 44 anos, ex-bombeiro militar expulso da corporação, que usava tornozeleira eletrônica
Polícia Civil identifica homem morto a tiros na Gamboa, em Cabo Frio
A vítima foi Rodrigo Ferreira de Souza Vaz, de 44 anos, ex-bombeiro militar expulso da corporação, que usava tornozeleira eletrônica
Idosa é atropelada por moto sem placa no bairro Guarani, em Cabo Frio
Segundo testemunhas, o motociclista, que conduzia uma moto sem placa, trafegava em alta velocidade
Canto do Forte, em Cabo Frio, se torna ponto de encontro e atrai moradores e turistas
O espaço virou uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, onde artistas plásticos montam seus cavaletes e deixam o talento falar mais alto
Com vídeo e carisma, Serginho coloca Cabo Frio no radar dos turistas Argentinos
Entre os dias 3 de janeiro e 4 de abril, estão previstos 54 voos internacionais, com pousos sempre aos sábados e domingos, reforçando o fluxo turístico na alta temporada
Estabelecimentos do Boulevard Canal sofrem com quedas de energia em Cabo Frio
De acordo com as informações, o fornecimento foi interrompido por três vezes em um intervalo aproximado de 30 minutos
Cabo Frio volta a receber turistas argentinos com retomada de voos internacionais em 2026
Conexões diretas com Buenos Aires e Rosário marcam o início das operações após cinco anos, com mais de mil passageiros previstos neste fim de semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.