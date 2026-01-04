Acidente - Reprodução

Publicado 04/01/2026 17:40

Cabo Frio - Uma idosa foi atropelada na manhã deste sábado (3) em frente à Padaria Rosa de Sharon, no bairro Guarani, em Cabo Frio.

O acidente aconteceu quando a mulher atravessava a rua acompanhada da família para ir à padaria.

Segundo testemunhas, o motociclista, que conduzia uma moto sem placa, trafegava em alta velocidade e não foi possível que a vítima ou seus familiares vissem a aproximação do veículo a tempo. Após o impacto, a idosa ficou caída no chão.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.