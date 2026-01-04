Projeto "O Outro Lado do Nosso Quintal"Reprodução
O espaço virou uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, onde artistas plásticos montam seus cavaletes e deixam o talento falar mais alto, traduzindo em cores e formas todo o carinho pela cidade.
Quem passa por ali não só aprecia as obras, como também tem a chance de levar para casa um pedacinho da nossa identidade, carregado de história, criatividade e amor por Cabo Frio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.