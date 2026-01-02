Material de campanha ambiental danificado Ascom
E-mail: meioambiente@cabofrio.rj.gov.br
Telefone: (22) 3199-1313
Agora você pode ler esta notícia off-line
Material de campanha ambiental danificado Ascom
Vandalismo danifica materiais de campanha ambiental em Cabo Frio
Estruturas do programa "Cabo Frio Educada" foram alvo de depredação no Canto da Praia do Forte; Prefeitura reforça fiscalização e alerta para crime contra o patrimônio público
Aeronave de táxi aéreo faz pouso de emergência no mar de Cabo Frio
Todos os tripulantes foram resgatados pela Marinha do Brasil e passam bem
Cabo Frio recebe os primeiros voos internacionais do ano neste fim de semana
Operações regulares entre o município e a Argentina seguem até abril
Trânsito caótico no trevo de Arraial do Cabo paralisa Avenida América Central em Cabo Frio
Veículos vindos de todas as direções transformaram o entroncamento em um verdadeiro nó, dificultando a fluidez do tráfego e deixando a circulação praticamente parada
Turistas tentam levar mesa para dentro de ônibus lotado na virada do ano em Cabo Frio
Episódio ocorreu na linha 321, entre São Cristóvão e Tangará, durante a madrugada de Réveillon
Cinco pessoas são conduzidas à delegacia após ação na Praia do Forte, em Cabo Frio
A ocorrência teve início a partir de denúncias de uso e possível tráfico de entorpecentes na faixa de areia
GOP acolhe mulher perdida e promove reencontro com a família durante o Réveillon em Cabo Frio
Moradora de BH e com diagnóstico de esquizofrenia, ela foi encaminhada ao quiosque operacional pela Patrulha Maria da Penha. Atendimento humanizado dos agentes garantiu segurança e descanso até a localização dos familiares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.