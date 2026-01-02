Material de campanha ambiental danificado - Ascom

Ascom

Publicado 02/01/2026 18:38

Cabo Frio - Durante ronda realizada nesta sexta-feira (2), agentes da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento identificaram atos de vandalismo contra os materiais do programa “Cabo Frio Educada” no Canto da Praia do Forte. Entre os danos estão bituqueiras e lonas de placas informativas, que foram parcialmente destruídas.

Assim que a situação foi detectada, as equipes realizaram reparos emergenciais. A Prefeitura informou que a reposição completa dos materiais será feita nos próximos dias. Além disso, as rondas de fiscalização serão intensificadas em todos os pontos de atuação do programa, com o objetivo de prevenir novos incidentes e garantir a continuidade das ações de conscientização ambiental.

O município reforça que causar dano ao patrimônio público configura crime previsto no Artigo 163 do Código Penal Brasileiro, com pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa.

A Prefeitura solicita a colaboração da população para preservar o programa e manter suas atividades. Denúncias podem ser feitas diretamente às autoridades competentes ou pelos canais oficiais:

Guarda Civil Municipal: 153