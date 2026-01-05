Procon - Reprodução

Publicado 05/01/2026 14:56

Cabo Frio - O Procon Cabo Frio promove, nesta segunda-feira (5), um plantão especial de atendimento da concessionária Prolagos para registrar reclamações relacionadas à falta de abastecimento de água no município. A ação será realizada na sede do órgão, no bairro Braga, das 9h às 17h.

A iniciativa foi organizada após o Procon receber um grande volume de queixas de consumidores sobre falhas no fornecimento de água, tanto no distrito-sede quanto em Tamoios, principalmente durante o período da virada do ano.

O atendimento será feito por ordem de chegada, respeitando as prioridades legais para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Para registrar a ocorrência, é necessário apresentar documento de identidade, uma fatura de água e, se houver, protocolos de atendimento já abertos junto à concessionária.

De acordo com a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, o plantão tem como objetivo cobrar soluções efetivas da empresa responsável pelo serviço. “Intimamos a concessionária a realizar esse atendimento, pois é responsabilidade dela garantir a qualidade do serviço. Mais do que ouvir os consumidores, queremos que a situação da falta de água seja resolvida, já que o acesso à água é um direito básico da população”, afirmou.

A sede do Procon Cabo Frio fica localizada na Rua Nicola Aslan, nº 292, no bairro Braga.