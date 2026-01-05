ProconReprodução
Procon Cabo Frio recebe plantão da Prolagos para atender moradores com falta de água
Atendimento acontece nesta segunda-feira (5), das 9h às 17h, na sede do órgão, no bairro Braga
Polícia Civil identifica homem morto a tiros na Gamboa, em Cabo Frio
A vítima foi Rodrigo Ferreira de Souza Vaz, de 44 anos, ex-bombeiro militar expulso da corporação, que usava tornozeleira eletrônica
Idosa é atropelada por moto sem placa no bairro Guarani, em Cabo Frio
Segundo testemunhas, o motociclista, que conduzia uma moto sem placa, trafegava em alta velocidade
Canto do Forte, em Cabo Frio, se torna ponto de encontro e atrai moradores e turistas
O espaço virou uma verdadeira galeria de arte a céu aberto, onde artistas plásticos montam seus cavaletes e deixam o talento falar mais alto
Com vídeo e carisma, Serginho coloca Cabo Frio no radar dos turistas Argentinos
Entre os dias 3 de janeiro e 4 de abril, estão previstos 54 voos internacionais, com pousos sempre aos sábados e domingos, reforçando o fluxo turístico na alta temporada
Estabelecimentos do Boulevard Canal sofrem com quedas de energia em Cabo Frio
De acordo com as informações, o fornecimento foi interrompido por três vezes em um intervalo aproximado de 30 minutos
