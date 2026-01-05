ProconReprodução
Procon Cabo Frio recebe atendimento especial da Enel nesta terça-feira (6)
Consumidores poderão registrar reclamações sobre quedas de energia das 9h às 17h, na sede do Braga
Procon Cabo Frio recebe atendimento especial da Enel nesta terça-feira (6)
Consumidores poderão registrar reclamações sobre quedas de energia das 9h às 17h, na sede do Braga
Moradores protestam por falta de energia após dias de apagões em Cabo Frio
Ato no bairro Peró reuniu moradores de condomínios que ficaram horas sem luz e cobraram solução definitiva da Enel
Operação Verão Limpo mantém reforço na limpeza urbana durante a alta temporada em Cabo Frio
Ação segue ativa com ampliação de equipes, veículos e horários para atender aumento do fluxo na cidade
Interdição altera trânsito na Rua Alex Novellino nesta terça-feira (6) em Cabo Frio
Trecho será bloqueado a partir das 13h para a realização de obras
Carro colide com estrutura da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no Centro da cidade, e provocou lentidão no trânsito
Prefeitura reforça fiscalização e combate transporte irregular no Terminal Rodoviário de Cabo Frio
Os envolvidos, conhecidos como "papagaios", foram encaminhados para serem ouvidos e qualificados pela autoridade policial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.