Publicado 05/01/2026 18:50

Cabo Frio - O Procon Cabo Frio realiza, nesta terça-feira (6), um plantão especial de atendimento da Enel para consumidores que enfrentam problemas no fornecimento de energia elétrica no município. A ação acontece das 9h às 17h, na sede do órgão, no bairro Braga.

A iniciativa foi motivada pelas constantes quedas e oscilações de energia registradas desde o fim do ano passado, tanto no distrito-sede quanto em Tamoios. Segundo o Procon, o volume de reclamações aumentou de forma significativa, levando à necessidade de um atendimento concentrado para buscar soluções junto à concessionária. Na segunda-feira (5), um mutirão semelhante foi realizado com a Prolagos e atendeu cerca de 100 pessoas.

O atendimento será feito por ordem de chegada, respeitando as prioridades legais para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Para registrar a reclamação, é necessário apresentar documento de identidade, uma conta de luz e, se houver, os protocolos de atendimentos já abertos junto à Enel.

De acordo com a coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, os relatos recebidos apontam para falhas recorrentes no serviço. “Recebemos inúmeras reclamações em relação à qualidade do serviço prestado pela Enel, com quedas praticamente diárias no fornecimento de energia, além de prejuízos causados pela queima de aparelhos eletrônicos. Por isso, cobramos uma solução imediata para esses problemas”, afirmou.

A sede do Procon Cabo Frio fica na Rua Nicola Aslan, nº 292, no Braga, no Centro Administrativo da Prefeitura. O órgão também recebe denúncias de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, tanto no Braga quanto em Tamoios, no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4. O atendimento pode ser feito ainda pelo WhatsApp, no número (22) 99907-2821.