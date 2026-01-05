Rua Alex NovellinoReprodução
Interdição altera trânsito na Rua Alex Novellino nesta terça-feira (6) em Cabo Frio
Trecho será bloqueado a partir das 13h para a realização de obras
Carro colide com estrutura da Ponte Feliciano Sodré, em Cabo Frio
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (5), no Centro da cidade, e provocou lentidão no trânsito
Prefeitura reforça fiscalização e combate transporte irregular no Terminal Rodoviário de Cabo Frio
Os envolvidos, conhecidos como "papagaios", foram encaminhados para serem ouvidos e qualificados pela autoridade policial
Procon Cabo Frio recebe plantão da Prolagos para atender moradores com falta de água
Atendimento acontece nesta segunda-feira (5), das 9h às 17h, na sede do órgão, no bairro Braga
Polícia Civil identifica homem morto a tiros na Gamboa, em Cabo Frio
A vítima foi Rodrigo Ferreira de Souza Vaz, de 44 anos, ex-bombeiro militar expulso da corporação, que usava tornozeleira eletrônica
Idosa é atropelada por moto sem placa no bairro Guarani, em Cabo Frio
Segundo testemunhas, o motociclista, que conduzia uma moto sem placa, trafegava em alta velocidade
