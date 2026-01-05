Rua Alex Novellino - Reprodução

Publicado 05/01/2026 15:17

Cabo Frio - A Rua Alex Novellino, em Cabo Frio, será interditada ao tráfego de veículos a partir das 13h desta terça-feira (6), no trecho entre a Avenida Júlia Kubitschek e a Avenida Teixeira e Souza.

A interdição ocorre para a realização de obras da Secretaria de Serviços Públicos. Durante o período, os motoristas deverão utilizar a Avenida Júlia Kubitschek como rota alternativa.

A Guarda Civil Municipal estará no local para orientar o trânsito. A via permanecerá interditada até a conclusão dos serviços.