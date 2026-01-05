Operação Verão Limpo - Ascom

Operação Verão LimpoAscom

Publicado 05/01/2026 15:55

Cabo Frio - A Companhia de Serviços de Cabo Frio (COMSERCAF) mantém a Operação Verão Limpo durante o período de alta temporada. A ação teve início em 15 de dezembro e segue com equipes, veículos e horários ampliados para atender ao aumento da circulação de moradores e visitantes na cidade.

A coleta de lixo domiciliar continua sendo realizada em três turnos. Entre meia-noite e seis horas, há reforço no deslocamento de caminhões, com o objetivo de antecipar o serviço e organizar a circulação viária durante o dia.

Além da coleta domiciliar, a operação inclui varrição de vias públicas, limpeza das praias, recolhimento de entulho e de resíduos de poda.

Os serviços são executados em áreas com maior circulação, como a orla, o centro, corredores turísticos e vias de acesso. As equipes atuam em períodos diurnos e noturnos.

A campanha “Operação Verão Limpo – Cidade cuidada, verão perfeito” também segue em andamento durante a temporada, com publicações informativas nos canais oficiais da COMSERCAF, abordando orientações sobre o descarte de resíduos e os horários de coleta.

Segundo a autarquia, a operação permanecerá ativa até o encerramento da alta temporada, com ajustes conforme a demanda. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 3318-0027 ou pelos canais oficiais da COMSERCAF.