05/01/2026 17:40

Cabo Frio - Moradores de diferentes bairros de Cabo Frio realizaram um protesto na manhã deste domingo (4) para cobrar providências diante das recorrentes falhas no fornecimento de energia elétrica. O ato aconteceu no bairro Peró e reuniu moradores de vários condomínios que relataram interrupções prolongadas no serviço ao longo dos últimos dias.



Segundo os relatos, bairros como Guriri, Ogiva e Peró vêm enfrentando quedas frequentes de energia, algumas com duração de horas e até dias. Além do desconforto, a falta de luz tem provocado outros transtornos, como a interrupção no abastecimento de água, já que as bombas dependem de energia elétrica para funcionar.



No Peró, moradores do Condomínio Residencial Ondas do Peró, localizado na Rua dos Badejos, afirmam que ficaram desde a noite de sexta-feira (2) sem energia elétrica por causa da falta de uma fase. Diante da demora na solução, moradores de diversos condomínios se mobilizaram e realizaram o protesto, cobrando respostas imediatas. Durante o ato, eles chegaram a reclamar diretamente com funcionários da Enel que estiveram no local.



De acordo com os moradores, o fornecimento de energia só foi totalmente restabelecido neste domingo, após a manifestação. Eles também alegam que o transformador existente na região não suporta mais a demanda atual.



No Condomínio dos Pássaros, na Estrada do Guriri, moradores ficaram mais de 12 horas sem energia entre a madrugada de sexta-feira (2) e a manhã de sábado (3). Uma família relata que os problemas se repetem desde o dia 25 de dezembro e que, após a última interrupção prolongada, registrou reclamações tanto pelo aplicativo quanto pelo WhatsApp da concessionária.



Na Ogiva, moradores também enfrentaram quedas de energia de pelo menos três horas entre a tarde e a noite de quarta-feira (31), além de nova interrupção na madrugada do dia 2 de janeiro. Neste domingo, foram registradas oscilações no fornecimento nos bairros da Ogiva e do Peró, sem interrupção total.



Em nota, a Enel informou que a Região dos Lagos registrou um aumento expressivo da população durante as festas de fim de ano, o que elevou o consumo de energia. A concessionária afirmou que reforçou sistemas e equipes para manter o fornecimento, mesmo com as chuvas registradas nos últimos dias, e que atendeu às solicitações feitas nos bairros citados. Segundo a empresa, não há registro de novos chamados por falta de energia nas localidades mencionadas.