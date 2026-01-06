Suspeito identificado como A.J.M. - Reprodução/PM

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (5), em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, por violência contra a mulher e por crimes cometidos contra agentes do Estado. A ação foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), vinculados ao Grupo Especial de Local de Crime (GELC).

De acordo com a Polícia Civil, a equipe realizava uma diligência para apurar um possível crime na região quando, já no interior da residência das vítimas, ouviu gritos vindos da rua, incluindo o pedido de socorro de uma mulher. Os agentes saíram imediatamente do imóvel e encontraram um homem ofendendo e empurrando a esposa contra a parede.

Os policiais intervieram para cessar a agressão, mas o suspeito desobedeceu às ordens, passou a ameaçar a mulher e afirmou que ela seria responsabilizada pelo ocorrido, insinuando novas agressões. Durante a tentativa de abordagem, o homem resistiu, tentou fugir e acabou agredindo um policial civil, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Após a prisão, vizinhos relataram aos agentes que o homem apresentava comportamento agressivo frequente e que episódios de violência contra a esposa eram recorrentes.

O suspeito, identificado como A.J.M., foi conduzido à 126ª DP, onde teve a prisão em flagrante formalizada. Ele vai responder por ameaça e vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha, além de lesão corporal, ameaça, resistência e desacato contra policiais civis.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possuía antecedentes criminais por violência doméstica e também havia sido preso anteriormente por crime de alcoolemia. O caso segue sob investigação.