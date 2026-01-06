Suspeito identificado como A.J.M.Reprodução/PM
Homem é preso em flagrante por violência doméstica e agressão a policiais em Cabo Frio
Caso foi registrado em Unamar durante diligência da Polícia Civil; suspeito já tinha antecedentes por violência contra a mulher
Homem é preso em flagrante por violência doméstica e agressão a policiais em Cabo Frio
Caso foi registrado em Unamar durante diligência da Polícia Civil; suspeito já tinha antecedentes por violência contra a mulher
Duas mulheres são assaltadas por dupla em moto na manhã desta terça-feira (6) em Cabo Frio
Casos aconteceram em pontos diferentes da cidade em um intervalo de menos de uma hora
Procon Cabo Frio recebe atendimento especial da Enel nesta terça-feira (6)
Consumidores poderão registrar reclamações sobre quedas de energia das 9h às 17h, na sede do Braga
Moradores protestam por falta de energia após dias de apagões em Cabo Frio
Ato no bairro Peró reuniu moradores de condomínios que ficaram horas sem luz e cobraram solução definitiva da Enel
Operação Verão Limpo mantém reforço na limpeza urbana durante a alta temporada em Cabo Frio
Ação segue ativa com ampliação de equipes, veículos e horários para atender aumento do fluxo na cidade
Interdição altera trânsito na Rua Alex Novellino nesta terça-feira (6) em Cabo Frio
Trecho será bloqueado a partir das 13h para a realização de obras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.