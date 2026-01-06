Quiosques da Praia do PeróReprodução
De acordo com os trabalhadores, já foram abertos mais de dez protocolos de atendimento, mas as equipes técnicas teriam feito apenas avaliações superficiais no local. A falta de energia também tem afetado o abastecimento de água em alguns pontos, agravando ainda mais a situação. Sem eletricidade, os comerciantes relatam dificuldades para conservar alimentos, recorrendo ao uso de gelo, cujo custo elevado tem pesado no orçamento.
O prejuízo financeiro preocupa quem depende do movimento da praia para garantir renda ao longo do ano. Alguns quiosqueiros estimam perdas que podem ultrapassar R$ 10 mil em apenas dois dias sem funcionamento adequado.
A situação causa indignação principalmente por ocorrer em um período considerado essencial para o faturamento, já que muitos trabalhadores têm poucos meses de alta temporada para sustentar os negócios.
O Jornal entrou em contato com Enel e aguarda um posicionamento sobre o caso.
