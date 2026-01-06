Jovens saltam da ponte - Reprodução/Marinha do Brasil

Publicado 06/01/2026 15:16

Cabo Frio - A Guarda Marítima e Ambiental da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio orienta a população sobre a proibição de pulos da Ponte Feliciano Sodré, prática registrada nos últimos dias e que pode causar acidentes.



Imagens cedidas pela Marinha do Brasil e gravadas mostram jovens saltando da ponte em um trecho com circulação de embarcações.



A área abrange o espaço entre a Boca da Barra e a Ponte Deputado Márcio Corrêa, no bairro Portinho, onde ocorre tráfego náutico frequente.



De acordo com o superintendente da Guarda Marítima e Ambiental, Ricardo Medina, em determinados períodos a maré apresenta nível baixo, o que aumenta o risco de impacto com o fundo.



O local também concentra cerca de 900 embarcações fundeadas, além das 18 marinas existentes no município, com movimentação de lanchas, barcos de passeio e embarcações de serviço.



Ainda segundo Medina, já houve registros de jovens que caíram próximos ou sobre embarcações após saltarem da ponte, o que coloca em risco tanto quem realiza a prática quanto tripulantes e condutores.



A Guarda Marítima e Ambiental atua de forma preventiva na região em parceria com a Marinha do Brasil, com ações de fiscalização e abordagem dentro da Operação Verão Seguro. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, canal da Guarda Civil Municipal.