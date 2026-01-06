Atendimento especial da ProlagosReprodução
Polo do Procon, em Tamoios, recebe atendimento especial da Prolagos nesta quinta (8)
Escritório do órgão, no Shopping UnaPark, vai receber reclamações sobre falta de abastecimento de água no distrito, das 9h às 16h
Guarda Marítima reforça proibição de pulos na Ponte Feliciano Sodré em Cabo Frio
Imagens cedidas pela Marinha do Brasil e gravadas mostram jovens saltando da ponte em um trecho com circulação de embarcações
Morador do Peró, em Cabo Frio, relata semanas sem água e prejuízos no bairro
Falta de abastecimento atinge várias ruas, encarece caminhões-pipa e já provoca saída antecipada de turistas
Caso investigado pela Polícia Civil de Cabo Frio aparece em ranking estadual
Apuração sobre roubos de veículos levou delegacia do município à segunda colocação em lista divulgada pela Polícia Civil
Quiosques da Praia do Peró enfrentam falta de energia há três dias em Cabo Frio
Problema começou no domingo (4) após falha em transformador e tem causado prejuízos a comerciantes em pleno período de movimento
Homem é preso em flagrante por violência doméstica e agressão a policiais em Cabo Frio
Caso foi registrado em Unamar durante diligência da Polícia Civil; suspeito já tinha antecedentes por violência contra a mulher
