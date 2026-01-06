Atendimento especial da Prolagos - Reprodução

Publicado 06/01/2026 18:12

Cabo Frio - O polo do Procon em Tamoios vai receber, nesta quinta-feira (8), um plantão especial de atendimento da Prolagos, em razão do grande número de reclamações de consumidores do distrito por falta de abastecimento de água desde o fim do ano passado.

O atendimento será realizado das 9h às 16h, por ordem de chegada, obedecendo às prioridades para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. É preciso levar documento de identidade, uma fatura de água e, se houver, os protocolos de atendimento já abertos.

“É muito importante abrir espaço exclusivo para que os moradores de Tamoios tenham seus problemas solucionados rapidamente, pois se trata de um direito básico da população”, destacou.

O polo do Procon em Tamoios funciona no Shopping UnaPark, na Avenida Independência, sem número, bloco B, sala 4.