Patrulha Maria da Penha atende mulheres vítimas de violência - Ascom

Publicado 07/01/2026 14:53

Cabo Frio - A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio realizou, na manhã desta terça-feira (6), atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica no Braga e Tamoios. As ações integram o trabalho permanente de acolhimento, prevenção e monitoramento desenvolvido pelo grupamento especializado no município.



No bairro Braga, a equipe foi acionada para um atendimento emergencial. A vítima recebeu acolhimento imediato dos agentes e foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde. Após os cuidados iniciais, a mulher foi levada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foram adotados os procedimentos legais.



Ainda nesta terça-feira, a Patrulha Maria da Penha também prestou apoio a uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, após solicitação da assistente social da unidade. A assistida relatou ter sido vítima de violência doméstica em data anterior e procurou atendimento médico dias depois, manifestando interesse em formalizar a ocorrência. A equipe realizou o acolhimento, efetuou os registros necessários e encaminhou a mulher à Deam para as providências cabíveis.



Além dos atendimentos pontuais, a Patrulha Maria da Penha vem intensificando, nos primeiros dias do ano, ações de prevenção, acompanhamento e monitoramento de assistidas em diversos bairros de Cabo Frio, como Guriri, Peró, Tangará, Jardim Esperança e Gamboa. O trabalho inclui rondas preventivas, contatos periódicos de monitoramento, apoio a outros grupamentos da Guarda Civil Municipal e atendimentos de caráter humanitário, ampliando a presença da corporação e reforçando a proteção às mulheres.



Em situações de emergência, a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio pode ser acionada pelo telefone 153.