Ações de segurança e ordenamentoAscom

Publicado 07/01/2026 13:50

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio realizou, entre os dias 23 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, uma série de ações voltadas à segurança e ao ordenamento urbano durante as festas de fim de ano e o início da alta temporada. As atividades envolveram a Guarda Civil Municipal e a Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, com atuação em ruas, praias e áreas de maior circulação do município.

Durante o período, a Guarda Civil Municipal reforçou o efetivo com a utilização do Regime Adicional de Serviço (RAS). Foram empregadas 45 viaturas, entre carros, motocicletas, quadriciclos e embarcações. A corporação distribuiu 3.432 pulseiras de identificação, que auxiliaram na localização de 63 crianças, incluindo uma criança autista, e sete idosos, todos entregues aos familiares. Também foram registrados atendimentos a pessoas que passaram mal ou se feriram, além de um impedimento de afogamento.



A Patrulha Maria da Penha registrou 23 ocorrências relacionadas à violência doméstica. As equipes realizaram 14 conduções de vítimas a locais seguros, cinco encaminhamentos a unidades de saúde, cinco conduções à delegacia, retiradas de pertences, diligências a partir de denúncias do Disque 180 e cinco encaminhamentos ao Instituto Médico Legal (IML). No período, foram realizados 159 monitoramentos por telefone e WhatsApp, 78 monitoramentos residenciais, três monitoramentos em locais de trabalho e 34 rondas.

No reforço da segurança, foram utilizadas câmeras de monitoramento ao longo da orla e drones integrados ao caminhão-comando da Polícia Militar. O sistema permitiu acompanhamento aéreo em tempo real, com identificação facial e de placas de veículos. Também foram implantados pontos de revista em áreas estratégicas, principalmente nos acessos às praias e em locais de maior concentração de pessoas.



A Guarda Civil atuou em ocorrências relacionadas a uso e tráfico de entorpecentes, ameaças, furtos, importunação, tentativas de dano ao patrimônio público e cobrança irregular de estacionamento. Foram registradas 12 ocorrências de flanelagem, incluindo uma operação específica de combate à prática. No total, ocorreram seis prisões por crimes como tráfico de drogas, violência contra a mulher, tentativa de furto, importunação e adulteração de veículos. Além disso, 46 pessoas foram conduzidas à delegacia por uso e/ou venda de entorpecentes, e outras 15 foram encaminhadas para averiguação. As ações envolveram equipes do Grupamento Tático Móvel (GTM), da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) e do Grupamento Operacional de Praia (GOP).



Na área ambiental e de proteção animal, foram registrados 12 crimes ambientais, um corte ilegal de árvore e uma supressão de vegetação. Também foram realizados 15 resgates de animais, incluindo tartaruga, coruja, papagaio, gaivota, cobra, gambás, cães e um equino. A Guarda Marítima e Ambiental atuou em conjunto com a Marinha do Brasil na Operação Verão Seguro, voltada à fiscalização náutica, prevenção de acidentes e segurança de banhistas e embarcações. O serviço de identificação de crianças foi retomado na Praia do Peró.



No trânsito e transporte, foram registradas seis ocorrências envolvendo motocicletas com escapamento adulterado, uma motocicleta com placa adulterada, três casos de transporte irregular de passageiros, um acidente de trânsito com vítima e um acidente náutico. Ao todo, 34 motocicletas foram abordadas, 10 notificações foram aplicadas e cinco veículos removidos ao depósito público. Em Tamoios, no Peró e na Praia do Forte, houve ações de ordenamento viário, incluindo a instalação de grades na subida da ponte sobre o Rio São João, na divisa entre Cabo Frio e Casimiro de Abreu.



As equipes de fiscalização de Posturas atuaram entre os dias 24 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, com foco no ordenamento urbano. Foram registradas 114 notificações, sendo 33 simples e 81 com apreensão, principalmente nas praias do Forte, do Peró e das Conchas. Ao todo, 976 materiais foram apreendidos, como caixas de som, cadeiras, redes, guarda-sóis, isopores, tendas e mesas.



O inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral, comentou a atuação no período. “O trabalho realizado nesse período mostra a capacidade da Guarda Civil Municipal de atuar de forma preventiva, integrada e próxima da população. A presença dos agentes, os pontos de revista, o uso da tecnologia e o cuidado com as pessoas fazem parte de uma estratégia sólida, construída com planejamento e integração entre as forças de segurança”, afirmou.



O secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, destacou que as ações também serviram como referência para o planejamento de eventos futuros. “Esse foi um momento estratégico de avaliação das nossas ações, que serviu como um teste para o Carnaval. O modelo adotado se mostrou satisfatório, com atuação integrada, reforço de efetivo, uso de tecnologia e, principalmente, sem o registro de ocorrências graves. Isso nos dá segurança de que estamos no caminho certo”, disse.