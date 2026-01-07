Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos - Reprodução

Eduardo dos Santos Alves, de 29 anosReprodução

Publicado 07/01/2026 14:48

Cabo Frio - O professor de dança e analista de finanças Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, morador de Osasco, na Grande São Paulo, está desaparecido desde o último domingo (4), após marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos em Cabo Frio.

De acordo com uma amiga, Eduardo estava na cidade desde o dia 28 de dezembro, hospedado no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, com um grupo de amigos, onde passou o Réveillon. O retorno para São Paulo estava previsto para a tarde de domingo. No entanto, durante a madrugada, ele enviou uma mensagem informando que estava em um encontro com um rapaz que havia conhecido pelo aplicativo e que, ao acordar, voltaria para a casa onde o grupo estava hospedado.

Desde então, Eduardo não respondeu mais às mensagens nem retornou ao local.

Ao perceberem o desaparecimento, os amigos iniciaram buscas por conta própria. Eles procuraram por Eduardo em hospitais, caminharam pelas ruas do bairro, foram a shoppings da região e refizeram diversas vezes o trajeto até a casa onde estavam hospedados. Também realizaram buscas no Centro do Rio de Janeiro, mas sem sucesso.

Diante da falta de informações, um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo os amigos, durante o registro, uma mulher desconhecida afirmou, pelas redes sociais, que teria visto Eduardo em um posto de combustíveis. A informação acabou sendo incluída no boletim como se ele tivesse sido encontrado, sem confirmação oficial.

A amiga afirma que a polícia colocou no registro que o rapaz foi achado, mas sem averiguar e, agora, tentam reabrir o caso para registrar novamente o desaparecimento. Ainda segundo ela, um delegado de Osasco informou que o caso precisa ser tratado no estado do Rio de Janeiro, onde o desaparecimento ocorreu.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso foi encaminhado a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e que agentes realizam diligências para apurar os fatos e localizar o jovem.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Eduardo dos Santos Alves pode entrar em contato de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia).