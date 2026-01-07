Reunião alinha ordenamento e segurança - Ascom

Reunião alinha ordenamento e segurançaAscom

Publicado 07/01/2026 18:55

Cabo Frio - Representantes da Prefeitura de Cabo Frio, da Polícia Militar e da organização do Festival de Verão de Cabo Frio 2026 participaram de uma reunião no 25º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Caiçara, nesta quarta-feira (7), para alinhar as ações de ordenamento urbano, mobilidade e segurança durante os três dias de programação. O encontro teve como foco o planejamento integrado para garantir a organização do entorno, a fluidez do trânsito e a segurança do público.



Participaram da reunião o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho; o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral; o subcomandante Eliezer da Matta; e a coronel Andréia Ferreira, do 25º BPM, além de representantes da organização do festival e das empresas de segurança privada que atuarão durante o evento.



O Festival de Verão acontece nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, no Espaço de Eventos, no bairro Praia do Siqueira, e deve reunir cerca de 20 mil pessoas por dia, segundo a organização. A programação conta com grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ferrugem, Luan Santana, Lauana Prado, Natanzinho Lima, Ana Castela, Belo e Simone Mendes, movimentando a economia local e reforçando Cabo Frio como destino turístico da Região dos Lagos.



Na reunião, foram discutidas estratégias de policiamento ostensivo, ordenamento do entorno, controle de acessos, fechamento de vias e ações preventivas. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar atuarão com efetivo reforçado nas imediações do evento e nas principais vias de acesso, com foco na segurança, organização e fluidez do público.



A organização do festival orienta o público a priorizar o uso de transporte público e de veículos por aplicativo como forma de facilitar a chegada ao local, reduzir o fluxo de carros particulares e contribuir para a mobilidade urbana. As informações sobre acesso e circulação serão divulgadas previamente pelos canais oficiais do evento e da Prefeitura de Cabo Frio.



O ordenamento interno do evento será de responsabilidade da empresa Vivarte Entretenimento, produtora do festival, com apoio institucional da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da atuação integrada das forças de segurança e dos órgãos municipais envolvidos.



A atuação conjunta busca assegurar que o Festival de Verão de Cabo Frio 2026 aconteça de forma organizada, segura e tranquila para moradores, turistas e trabalhadores.