Folia de Reis

Renata Cristiane
Cabo Frio - A noite desta terça-feira (6) foi marcada por fé, tradição e muita emoção na Praça da Cidadania, no centro de Cabo Frio. O espaço ficou lotado para receber a tradicional Folia de Reis, que reuniu moradores e visitantes em uma celebração carregada de simbolismo e história.

Com cantos típicos, instrumentos musicais e trajes coloridos, os grupos levaram ao público uma das manifestações culturais mais antigas do país, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações. A apresentação encantou quem acompanhava, criando um clima de devoção e confraternização.

Além de emocionar, o evento reforçou a importância da preservação da cultura popular e do respeito às expressões que ajudam a construir a identidade cultural de Cabo Frio, valorizando a memória e as raízes do município.
Vídeo: Folha dos Lagos.