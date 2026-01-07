Folia de Reis Rádio RCFM
Com cantos típicos, instrumentos musicais e trajes coloridos, os grupos levaram ao público uma das manifestações culturais mais antigas do país, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações. A apresentação encantou quem acompanhava, criando um clima de devoção e confraternização.
Além de emocionar, o evento reforçou a importância da preservação da cultura popular e do respeito às expressões que ajudam a construir a identidade cultural de Cabo Frio, valorizando a memória e as raízes do município.
