Acidente@cabofrionamira
A colisão ocorreu na altura da Praia do Forte, atrás da Duna Preta.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Acidente@cabofrionamira
Acidente entre carro e moto é registrado na altura da Praia do Forte em Cabo Frio
Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos
Vídeo exclusivo mostra momento exato da prisão de quadrilha que furtava carros na Ilha do Japonês, em Cabo Frio
Imagens aéreas registram monitoramento por drone e o instante exato da abordagem policial em dezembro
Apreensão de drogas gera prejuízo de R$ 73,6 mil ao tráfico no Jardim Peró, em Cabo Frio
Entorpecentes estavam enterrados em área da Avenida Paraná e foram encaminhados para a 126ª DP após ação da Polícia Militar
Gerente do TCP procurado por homicídio e tentativas de assassinato em São Francisco de Itabapoana, é preso em Cabo Frio
O criminoso, identificado pelas iniciais K.S.B., foi localizado na Travessa Assembleia, na localidade conhecida como Valão
Reunião alinha ordenamento e segurança para os dias do Festival de Verão de Cabo Frio 2026
Encontro no 25º BPM discutiu estratégias de trânsito, policiamento e organização
Folia de Reis mantém viva a tradição cultural em Cabo Frio
Nesta terça-feira (6) o espaço ficou lotado para receber a tradicional Folia de Reis, que reuniu moradores e visitantes em uma celebração carregada de simbolismo e história
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.