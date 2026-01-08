Entorpecentes estavam enterrados - Reprodução/PM

Publicado 08/01/2026 13:37

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar realizada na tarde desta quarta-feira (7) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio. A ação ocorreu por volta das 15h58, na Avenida Paraná, e causou um prejuízo estimado em R$ 73,6 mil ao tráfico de drogas que atua na localidade.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram até o local após receberem informações de que entorpecentes estariam enterrados na área, supostamente ligados a integrantes do tráfico da região. Durante as buscas, os policiais localizaram todo o material escondido no terreno.

No ponto indicado, foram apreendidos quatro quilos de pasta base de cocaína, além de 680 cápsulas de cocaína, totalizando aproximadamente 4,6 quilos da droga, e um rádio transmissor, que seria utilizado para comunicação entre criminosos.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada como abandono material. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil, que dará continuidade às apurações sobre a origem dos entorpecentes e os responsáveis pelo material apreendido.