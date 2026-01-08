Entorpecentes estavam enterradosReprodução/PM
Apreensão de drogas gera prejuízo de R$ 73,6 mil ao tráfico no Jardim Peró, em Cabo Frio
Entorpecentes estavam enterrados em área da Avenida Paraná e foram encaminhados para a 126ª DP após ação da Polícia Militar
Apreensão de drogas gera prejuízo de R$ 73,6 mil ao tráfico no Jardim Peró, em Cabo Frio
Entorpecentes estavam enterrados em área da Avenida Paraná e foram encaminhados para a 126ª DP após ação da Polícia Militar
Gerente do TCP procurado por homicídio e tentativas de assassinato em São Francisco de Itabapoana, é preso em Cabo Frio
O criminoso, identificado pelas iniciais K.S.B., foi localizado na Travessa Assembleia, na localidade conhecida como Valão
Reunião alinha ordenamento e segurança para os dias do Festival de Verão de Cabo Frio 2026
Encontro no 25º BPM discutiu estratégias de trânsito, policiamento e organização
Folia de Reis mantém viva a tradição cultural em Cabo Frio
Nesta terça-feira (6) o espaço ficou lotado para receber a tradicional Folia de Reis, que reuniu moradores e visitantes em uma celebração carregada de simbolismo e história
Patrulha Maria da Penha atende mulheres vítimas de violência em Cabo Frio
Atendimentos foram realizados nos bairros Braga e Tamoios e fazem parte das ações contínuas de acolhimento e prevenção da Guarda Civil Municipal
Professor de dança de Osasco desaparece após encontro marcado por aplicativo em Cabo Frio
Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, passou o Réveillon com amigos na Região dos Lagos e não deu mais notícias desde a madrugada de domingo (4)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.