Prisão de quadrilha que furtava carros Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Um vídeo exclusivo obtido pelo Jornal revela o momento exato em que agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), com apoio da Polícia Militar, monitoravam e realizavam a prisão da quadrilha especializada em furtos de veículos de turistas na Ilha do Japonês, em Cabo Frio.

As imagens, captadas por drone, mostram a ação de inteligência da polícia acompanhando os criminosos à distância. Em determinado momento, o equipamento aéreo aproxima a imagem por meio de zoom e registra, em tempo real, a movimentação do grupo pouco antes da abordagem.

Na sequência, é possível ver o instante em que os policiais avançam sobre o imóvel no bairro da Ogiva, onde os suspeitos estavam escondidos após cometer novos furtos. A ação resulta na prisão dos envolvidos, flagrados com objetos furtados momentos antes.

A quadrilha foi desarticulada no fim de dezembro após uma série de furtos a veículos estacionados nas proximidades da Ilha do Japonês, um dos principais pontos turísticos da Região dos Lagos. Conforme já noticiado pelo Jornal, o grupo utilizava equipamentos eletrônicos capazes de emular chaves e centrais de ignição, permitindo o acesso aos veículos sem a necessidade da chave original.

O vídeo, inédito e exclusivo, reforça o trabalho de monitoramento e inteligência das forças de segurança e evidencia a atuação coordenada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar para coibir crimes que vinham prejudicando turistas e moradores da cidade.