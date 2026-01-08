Prisão de quadrilha que furtava carros Reprodução
As imagens, captadas por drone, mostram a ação de inteligência da polícia acompanhando os criminosos à distância. Em determinado momento, o equipamento aéreo aproxima a imagem por meio de zoom e registra, em tempo real, a movimentação do grupo pouco antes da abordagem.
Na sequência, é possível ver o instante em que os policiais avançam sobre o imóvel no bairro da Ogiva, onde os suspeitos estavam escondidos após cometer novos furtos. A ação resulta na prisão dos envolvidos, flagrados com objetos furtados momentos antes.
A quadrilha foi desarticulada no fim de dezembro após uma série de furtos a veículos estacionados nas proximidades da Ilha do Japonês, um dos principais pontos turísticos da Região dos Lagos. Conforme já noticiado pelo Jornal, o grupo utilizava equipamentos eletrônicos capazes de emular chaves e centrais de ignição, permitindo o acesso aos veículos sem a necessidade da chave original.
O vídeo, inédito e exclusivo, reforça o trabalho de monitoramento e inteligência das forças de segurança e evidencia a atuação coordenada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar para coibir crimes que vinham prejudicando turistas e moradores da cidade.
