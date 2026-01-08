Grupo de amigosMetrópoles
No entanto, segundo os clientes, a comida chegou fria e com uma aparência considerada duvidosa, o que motivou a reclamação imediata assim que a porção foi servida.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, os amigos aparecem discutindo com o responsável pelo estabelecimento. O gerente afirma que o pagamento deveria ser mantido, enquanto o grupo se recusa a pagar, alegando que não conseguiu consumir a comida e que continuava com fome.
O caso repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre as barracas de praia e supostos abusos praticados por comerciantes contra turistas que frequentam a região.
