Publicado 08/01/2026 16:08

Cabo Frio - Um grupo de amigos estava na Praia do Forte, em Cabo Frio, quando pagou R$ 450 por uma porção de peixe frito com batatas fritas vendida por uma barraca próxima. Como o valor seria dividido entre seis pessoas, o grupo decidiu fazer o pedido sem grandes preocupações.



No entanto, segundo os clientes, a comida chegou fria e com uma aparência considerada duvidosa, o que motivou a reclamação imediata assim que a porção foi servida.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, os amigos aparecem discutindo com o responsável pelo estabelecimento. O gerente afirma que o pagamento deveria ser mantido, enquanto o grupo se recusa a pagar, alegando que não conseguiu consumir a comida e que continuava com fome.



O caso repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre as barracas de praia e supostos abusos praticados por comerciantes contra turistas que frequentam a região.



Vídeo: Metrópoles.