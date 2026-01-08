Orientação contra altinha, som alto e vidro - Ascom

Publicado 08/01/2026 17:13

Cabo Frio - Uma nova operação de ordenamento foi realizada na Praia do Forte, em Cabo Frio, nesta quinta-feira (8), com foco no combate à prática de altinha, ao uso de caixas de som e à presença de garrafas e copos de vidro na faixa de areia.



A ação foi conduzida por agentes da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, com apoio do Operacional de Praia e da Guarda Civil Municipal. As equipes percorreram a orla no sentido do Bolsão da Juju, onde conversaram diretamente com os responsáveis, orientando sobre as regras de convivência, segurança e uso adequado do espaço público.



De acordo com a Prefeitura, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações contínuas voltadas à organização das praias do município. O objetivo é garantir mais segurança, bem-estar e harmonia entre moradores e turistas, além de preservar o uso responsável da praia, conforme a legislação vigente.



O secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá, acompanhou a operação e ressaltou que o foco principal é a conscientização. “Nosso objetivo é levar esse trabalho para todas as praias do município, sempre com foco na orientação, na educação e na conscientização. A ideia é que as pessoas entendam as regras e possam curtir a praia de forma segura, respeitando o espaço público e os demais frequentadores”, afirmou.