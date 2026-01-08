Orientação contra altinha, som alto e vidroAscom
A ação foi conduzida por agentes da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, com apoio do Operacional de Praia e da Guarda Civil Municipal. As equipes percorreram a orla no sentido do Bolsão da Juju, onde conversaram diretamente com os responsáveis, orientando sobre as regras de convivência, segurança e uso adequado do espaço público.
De acordo com a Prefeitura, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações contínuas voltadas à organização das praias do município. O objetivo é garantir mais segurança, bem-estar e harmonia entre moradores e turistas, além de preservar o uso responsável da praia, conforme a legislação vigente.
O secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá, acompanhou a operação e ressaltou que o foco principal é a conscientização. “Nosso objetivo é levar esse trabalho para todas as praias do município, sempre com foco na orientação, na educação e na conscientização. A ideia é que as pessoas entendam as regras e possam curtir a praia de forma segura, respeitando o espaço público e os demais frequentadores”, afirmou.
