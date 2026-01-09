30 gramas de cocaína e dois aparelhos celulares - Reprodução/PM

Publicado 09/01/2026 15:44

Cabo Frio - A Polícia Militar realizou duas apreensões de drogas na noite desta quinta-feira (8) em bairros diferentes de Cabo Frio, durante ações de combate ao tráfico de entorpecentes. As ocorrências foram registradas no Porto do Carro e no bairro Palmeiras.



A primeira ação aconteceu por volta das 18h30, na Rua Francisco Viana, no bairro Porto do Carro, durante uma operação da equipe do GAT 1. Os policiais foram até o local após receberem denúncia sobre a atuação de uma dupla envolvida com o tráfico de drogas. No endereço informado, os agentes conseguiram abordar dois suspeitos e localizar uma sacola com material entorpecente próximo a eles.



Foram apreendidas 84 pedras de crack, cerca de 30 gramas de cocaína e dois aparelhos celulares. Os acusados, identificados como J.P.F.D.S., de 18 anos, e J.V.F.D.S., de 16 anos, foram conduzidos à 125ª Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e liberados após apreciação da autoridade policial.

Já a segunda ocorrência foi registrada por volta das 21h, na Rua Trindade, no bairro Palmeiras, durante patrulhamento da equipe PATAMO. Os policiais receberam informações de que indivíduos ligados ao tráfico teriam escondido drogas na localidade e fugido em seguida.



Após buscas no local indicado, a guarnição localizou 323 pinos de cocaína, caracterizando abandono material. Ninguém foi preso nesta ação. O material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e ficará sob investigação.



As ações fazem parte das operações rotineiras do 25º BPM, subordinado ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas no município.