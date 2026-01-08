Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos - Reprodução

Publicado 08/01/2026 18:42

Cabo Frio - A investigação sobre o desaparecimento do professor de dança Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, ganhou um novo desdobramento. Fontes ligadas à Polícia Civil, que atuam diretamente no caso, informaram com exclusividade que o jovem não deseja retomar contato com a família neste momento e teria seguido para a cidade do Rio de Janeiro, com a intenção de procurar emprego.

Segundo as informações repassadas à reportagem, Eduardo teria deixado a Região dos Lagos de forma voluntária após ser visto em São Pedro da Aldeia e demonstrou, em conversas com pessoas que o auxiliaram, o desejo de seguir a própria vida, sem manter comunicação com familiares ou amigos próximos.

O caso veio à tona após Eduardo, morador de Osasco (SP), ser dado como desaparecido depois de sair para um encontro marcado por aplicativo de relacionamento em Cabo Frio, na madrugada de domingo (4). Ele foi visto na manhã de segunda-feira (5) em um posto de combustíveis de São Pedro da Aldeia, onde pediu ajuda a uma frentista. Na ocasião, estava descalço, sem documentos e sem celular, relatando ter perdido os pertences após se encontrar com uma pessoa “que não era de confiança”.

A funcionária relatou que o jovem apresentava escoriações no braço e aparentava estar sujo. Sensibilizada, tentou ajudá-lo a entrar em contato com amigos por meio das redes sociais. A partir disso, o grupo foi informado de que Eduardo estava desaparecido, e a informação chegou à polícia.

Durante o atendimento no posto, o professor recebeu ajuda para sacar R$ 300, valor que teria sido utilizado para seguir viagem. Ele foi orientado a ir até a rodoviária de São Pedro da Aldeia, onde teria embarcado em um ônibus. Amigos chegaram a ir até o local, mas não conseguiram encontrá-lo.

De acordo com as fontes policiais, as diligências realizadas até o momento indicam que não há indícios de crime, reforçando a linha de investigação de que Eduardo teria decidido se afastar por vontade própria. Ainda assim, o caso segue sob acompanhamento da Polícia Civil, que mantém registros e apura todas as informações relacionadas ao desaparecimento.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada na 14ª DP do Leblon, no Rio de Janeiro, e posteriormente encaminhada para a 126ª DP de Cabo Frio, responsável pela investigação.

As autoridades seguem à disposição para receber informações que possam contribuir com o esclarecimento definitivo do caso.