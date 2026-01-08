Eduardo dos Santos Alves, de 29 anosReprodução
REVIRAVOLTA/ Professor dado como desaparecido foi para o Rio por vontade própria, diz polícia
Fontes ligadas à Polícia Civil, que atuam diretamente no caso, informaram com exclusividade que o jovem não deseja retomar contato com a família neste momento
Polícia apreende mais de 1,8 mil pinos de cocaína no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Material foi localizado durante patrulhamento de rotina e encaminhado à 126ª DP para registro da ocorrência
Plantão do Procon em Tamoios, em Cabo Frio, registra grande procura por atendimentos
Segundo a coordenadora do Procon Municipal de Cabo Frio, Mônica Bonioli, até o meio-dia mais de 60 consumidores já haviam buscado atendimento
Prefeitura reforça orientação contra altinha, som alto e vidro na Praia do Forte, em Cabo Frio
Operação teve caráter educativo e percorreu a orla para conscientizar frequentadores
Grupo paga R$ 450 por comida fria na Praia do Forte, em Cabo Frio, e caso gera discussão
Como o valor seria dividido entre seis pessoas, o grupo decidiu fazer o pedido sem grandes preocupações
Acidente entre carro e moto é registrado na altura da Praia do Forte em Cabo Frio
Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos
