1,8 mil pinos de cocaína - Reprodução/PM

1,8 mil pinos de cocaína Reprodução/PM

Publicado 08/01/2026 17:51

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (8), uma ação de patrulhamento de rotina resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro conhecido como Buraco do Boi, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 11h45, na Rua Antônio Felíciano de Almeida.

De acordo com as informações, equipes realizavam ronda pela localidade quando avistaram um homem sentado no meio de um beco. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito fugiu do local, tomando destino ignorado.

Após a fuga, os policiais realizaram uma varredura na área e localizaram um rádio transmissor caído no beco. Em seguida, em um terreno abandonado nas proximidades, foi encontrada uma bolsa contendo 1.880 pinos de pó branco, identificado como cocaína.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada e as medidas de praxe adotadas. Ninguém foi preso até o momento.