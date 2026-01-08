1,8 mil pinos de cocaína Reprodução/PM
Polícia apreende mais de 1,8 mil pinos de cocaína no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Material foi localizado durante patrulhamento de rotina e encaminhado à 126ª DP para registro da ocorrência
Polícia apreende mais de 1,8 mil pinos de cocaína no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Material foi localizado durante patrulhamento de rotina e encaminhado à 126ª DP para registro da ocorrência
Plantão do Procon em Tamoios, em Cabo Frio, registra grande procura por atendimentos
Segundo a coordenadora do Procon Municipal de Cabo Frio, Mônica Bonioli, até o meio-dia mais de 60 consumidores já haviam buscado atendimento
Prefeitura reforça orientação contra altinha, som alto e vidro na Praia do Forte, em Cabo Frio
Operação teve caráter educativo e percorreu a orla para conscientizar frequentadores
Grupo paga R$ 450 por comida fria na Praia do Forte, em Cabo Frio, e caso gera discussão
Como o valor seria dividido entre seis pessoas, o grupo decidiu fazer o pedido sem grandes preocupações
Acidente entre carro e moto é registrado na altura da Praia do Forte em Cabo Frio
Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos
Vídeo exclusivo mostra momento exato da prisão de quadrilha que furtava carros na Ilha do Japonês, em Cabo Frio
Imagens aéreas registram monitoramento por drone e o instante exato da abordagem policial em dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.