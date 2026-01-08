Coordenadora-geral do Procon, Mônica Bonioli - Reprodução

Publicado 08/01/2026 18:46

Cabo Frio - O Procon de Cabo Frio aplicou uma multa de quase R$ 10 milhões à concessionária de energia elétrica Enel, nesta quarta-feira (7), em razão das recorrentes quedas de energia registradas em diversos bairros do município desde o início de 2025. A penalidade, uma das mais altas já impostas pelo órgão, refere-se ao conjunto de interrupções no fornecimento ao longo do período.



Uma equipe do Procon esteve na sede da concessionária, no bairro Jardim Excelsior, para a entrega do auto de infração. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, as falhas no serviço se intensificaram nas últimas semanas, especialmente durante a alta temporada e os festejos de fim de ano.



As constantes interrupções e a demora no restabelecimento da energia geraram um grande volume de reclamações por parte de moradores do distrito-sede e de Tamoios. Além dos transtornos no dia a dia, consumidores também relataram prejuízos materiais, como a queima de aparelhos eletroeletrônicos provocada por picos de tensão.



A coordenadora-geral do Procon Cabo Frio, Mônica Bonioli, destacou que a concessionária já havia sido notificada diversas vezes para corrigir os problemas, sem sucesso. “As questões técnicas não foram solucionadas e, no Réveillon, a situação se agravou. Comerciantes, moradores, turistas, setores públicos e até a Câmara de Vereadores foram afetados. Toda a cidade sofre com a má prestação desse serviço”, afirmou.



Mônica reforçou ainda que os consumidores podem contribuir com o trabalho de fiscalização ao formalizar denúncias junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que possui competência para fiscalizar, aplicar sanções e, em casos extremos, até revogar a concessão do serviço.



Os consumidores que se sentirem lesados pelas quedas de energia também podem registrar reclamações diretamente no Procon Cabo Frio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Braga (Rua Nicola Aslan, 292) ou no Polo de Tamoios, no Shopping UnaPark, bloco B, sala 4, em Unamar.