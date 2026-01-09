Feira Quilombola - Ascom

Publicado 09/01/2026 15:51

Cabo Frio - Neste sábado (10), a Feira Quilombola volta a integrar a programação do Horto Municipal Ângelo Trindade Marques, no bairro Portinho, em Cabo Frio. Realizado todo segundo sábado do mês, das 9h às 15h, o evento se consolida como um importante espaço de resistência, valorização cultural e economia solidária na Região dos Lagos, reunindo produtores locais e a comunidade em uma celebração da identidade afro-brasileira.



A feira oferece diversos produtos agrícolas, além de peças de artesanato tradicional, gastronomia e apresentações musicais. Para embalar a primeira edição do ano, o músico Junior Carriço apresenta um show de voz e violão, com participação especial de Jiseli Gaspar, em um repertório repleto de brasilidade.



O evento é uma realização conjunta da Cooperativa Quilombola da Região dos Lagos (Cooperquilombo) e da Cooperativa da Agricultura Familiar da Região dos Lagos (Coopalagos). A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Clima e Saneamento e de Cultura, além da chancela do Governo Federal e do Ministério da Cultura, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro (Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa), via Política Nacional Aldir Blanc.



SERVIÇO:

Evento: Feira Quilombola – Edição de Janeiro de 2026

Data: 10 de janeiro de 2026 (sábado)

Horário: 9h às 15h

Local: Horto Municipal – Av. Henrique Terra, s/n – Portinho, Cabo Frio – RJ

Entrada: Gratuita

