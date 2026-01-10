126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Reprodução

Publicado 10/01/2026 17:24

Cabo Frio - Três homens foram baleados na tarde desta sexta-feira (9) na Rua Rio de Janeiro, no Jardim Peró, em Cabo Frio, nas proximidades da Escola Estadual Professor Cordelino Teixeira Paulo. As vítimas deram entrada no Hospital Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no bairro Jardim Esperança, por volta das 15h20.

Segundo as informações, dois dos homens tiveram ferimentos considerados leves. Um foi atingido no tornozelo e o outro sofreu um disparo na perna. Ambos receberam atendimento médico e foram liberados após avaliação da equipe hospitalar.

A terceira vítima permanece internada e deverá ser transferida para outra unidade de saúde. Ela foi atingida por tiros na perna e nas costas. De acordo com informações, o homem já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio antes do Natal do ano passado, quando também foi baleado e liberado após atendimento médico.

Um veículo e uma motocicleta teriam sido utilizados na ação criminosa que resultou nos disparos contra as vítimas, de acordo com testemunhas. As circunstâncias do crime e a motivação ainda não foram esclarecidas.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre prisões relacionadas ao caso.