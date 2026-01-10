Professor de dança de São Paulo é localizado - Reprodução

Publicado 10/01/2026 17:20

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, por meio da 126ª Delegacia de Polícia, localizou um professor de dança de São Paulo que havia sido considerado desaparecido pela família.



O desaparecimento de Eduardo Alves foi comunicado à Polícia Civil no dia 5 de janeiro de 2026, por meio de um registro online realizado na 14ª DP. Como o suposto desaparecimento teria ocorrido em Cabo Frio, a investigação foi encaminhada para a 126ª DP.



Após assumir o caso, policiais civis iniciaram diligências, incluindo a oitiva de amigos e familiares, inicialmente de forma informal, por telefone.



As primeiras informações indicaram que Eduardo teria ido a um posto de combustíveis em São Pedro da Aldeia, onde pediu ajuda para sacar dinheiro com o objetivo de retornar a São Paulo. A equipe identificou o local, ouviu uma funcionária e analisou imagens de câmeras de segurança, que confirmaram a presença de Eduardo no posto.



Apesar disso, a família informou que ele não chegou a São Paulo nem manteve contato. As investigações continuaram e os policiais conseguiram contato com um amigo de Eduardo no Rio de Janeiro.



Segundo esse relato, Eduardo chegou à residência no dia 7 de janeiro de 2026, por volta das 16h, permanecendo no local até cerca de 23h.



De acordo com o amigo, Eduardo demonstrou intenção de permanecer no Rio de Janeiro e mencionou a possibilidade de procurar trabalho no centro da cidade.



As equipes policiais também obtiveram imagens que mostram Eduardo entrando e saindo do prédio sem indícios de coação ou dificuldades.



Em contato informal com outro amigo, a Polícia Civil foi informada de que Eduardo já teria adotado comportamento semelhante em outras ocasiões, incluindo um episódio ocorrido em Minas Gerais.