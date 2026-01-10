31 peças de queijo, de 500 gramas cadaReprodução/PM
Ladrão de queijo é pego no flagra e acaba no xadrez em Cabo Frio
Suspeito foi contido por populares ao tentar sair de supermercado com 31 peças do produto e acabou preso em flagrante
Três homens são baleados no Jardim Peró, em Cabo Frio
Crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (9), próximo a uma escola estadual; uma das vítimas segue internada
Polícia Civil de Cabo Frio localiza professor de dança de São Paulo após registro de desaparecimento
As primeiras informações indicaram que Eduardo teria ido a um posto de combustíveis em São Pedro da Aldeia
Motociclista fica ferido em acidente envolvendo ônibus na Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio
Nas imagens, dá pra ver que a moto foi parar embaixo do veículo
Feira Quilombola retorna ao Horto Municipal de Cabo Frio neste sábado (10)
Evento é gratuito e acontece todo 2º sábado de cada mês, das 9h às 15h
Polícia apreende drogas em duas ocorrências distintas em Cabo Frio
Ações ocorreram nos bairros Porto do Carro e Palmeiras e resultaram na apreensão de crack e cocaína
