31 peças de queijo, de 500 gramas cadaReprodução/PM

Publicado 10/01/2026 17:27

Cabo Frio - Um furto inusitado terminou em prisão em flagrante no fim da tarde desta sexta-feira (9), em Cabo Frio. Um homem foi detido após tentar sair de um supermercado no bairro São Cristóvão levando nada menos que 31 peças de queijo minas padrão escondidas.

A ocorrência foi registrada por volta no Supermarket da Avenida Adolfo Beranger Júnior. Durante patrulhamento ostensivo na área comercial, uma equipe da PAMESP da 1ª Companhia foi acionada para verificar a denúncia de furto em andamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por populares, ainda de posse da mercadoria furtada.

As 31 peças de queijo, de 500 gramas cada, foram recuperadas e apreendidas. O suspeito foi conduzido à 126ª DP, onde ficou preso.

O caso chamou atenção tanto pelo volume da mercadoria quanto pelo histórico do suspeito. Segundo a polícia, ele possui uma extensa ficha criminal, com duas anotações por associação para o tráfico de drogas, uma por tráfico de drogas, duas por furto a estabelecimento comercial, uma por roubo a transeunte, uma por ameaça e uma por corrupção de menores, conforme previsto na legislação penal vigente.