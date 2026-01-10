Homem é esfaqueado - A Tribuna

Publicado 10/01/2026 17:41

Cabo Frio - Um homem ainda não identificado foi esfaqueado na tarde deste sábado (10) perto da comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio. O ataque ocorreu nas proximidades das Lojas Americanas, e provocou correria e apreensão entre banhistas, comerciantes e turistas.

A vítima foi atingida por vários golpes de faca em plena via pública, caiu ferida e foi socorrida ao Hospital Central de Emergência (HCE). Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou os procedimentos de praxe. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia, que investiga a autoria e a motivação do crime. Nenhum suspeito havia sido preso até a última atualização.

*Com informações de A Tribuna