Homem é esfaqueado perto do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio
Ataque gerou correria em direção à orla; vítima foi socorrida e levada para o hospital
Colisão entre SUV e motocicleta deixa trânsito lento em Cabo Frio
Acidente aconteceu logo após a descida da Ponte Deputado Márcio Corrêa, nas proximidades do Ginásio Poliesportivo do Portinho
Ladrão de queijo é pego no flagra e acaba no xadrez em Cabo Frio
Suspeito foi contido por populares ao tentar sair de supermercado com 31 peças do produto e acabou preso em flagrante
Três homens são baleados no Jardim Peró, em Cabo Frio
Crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (9), próximo a uma escola estadual; uma das vítimas segue internada
Polícia Civil de Cabo Frio localiza professor de dança de São Paulo após registro de desaparecimento
As primeiras informações indicaram que Eduardo teria ido a um posto de combustíveis em São Pedro da Aldeia
Motociclista fica ferido em acidente envolvendo ônibus na Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio
Nas imagens, dá pra ver que a moto foi parar embaixo do veículo
