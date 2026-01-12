Lancha pega fogoReprodução
De acordo com informações iniciais, havia crianças a bordo, o que intensificou o desespero no momento da ocorrência. Testemunhas relataram cenas de pânico, com gritos, correria e pessoas pulando na água enquanto o fogo se espalhava pela lancha.
Durante a fuga, um homem sofreu um ferimento no pé ao deixar a embarcação. Ele recebeu atendimento no próprio local. Os demais passageiros foram resgatados sem registro de ferimentos graves, segundo dados preliminares.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente à área, atuando no combate às chamas e no resgate das vítimas. Outras embarcações também prestaram apoio, auxiliando na retirada das pessoas da água e na segurança do entorno.
As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros devem instaurar investigação para apurar se o fogo foi provocado por falha mecânica, vazamento de combustível ou outro fator.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.