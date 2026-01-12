Lancha pega fogo - Reprodução

Publicado 12/01/2026 13:55

Cabo Frio - Uma lancha pegou fogo no Canal do Itajurú, nas proximidades monumento do Anjo Caído, em Cabo Frio, na tarde deste sábado (11). Diante do avanço rápido das chamas, todos os ocupantes da embarcação tiveram que se jogar no mar para escapar do incêndio.



De acordo com informações iniciais, havia crianças a bordo, o que intensificou o desespero no momento da ocorrência. Testemunhas relataram cenas de pânico, com gritos, correria e pessoas pulando na água enquanto o fogo se espalhava pela lancha.



Durante a fuga, um homem sofreu um ferimento no pé ao deixar a embarcação. Ele recebeu atendimento no próprio local. Os demais passageiros foram resgatados sem registro de ferimentos graves, segundo dados preliminares.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente à área, atuando no combate às chamas e no resgate das vítimas. Outras embarcações também prestaram apoio, auxiliando na retirada das pessoas da água e na segurança do entorno.



As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros devem instaurar investigação para apurar se o fogo foi provocado por falha mecânica, vazamento de combustível ou outro fator.